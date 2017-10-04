Фрегат Черноморского флота вернулся после выполнения задач в Средиземном море

Экипаж «Адмирала Григоровича» принимал участие в общественном форуме «Русская неделя на Ионических островах».

Фрегат заходил в порт Керкира греческого острова Корфу. Там российские моряки приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику первому президенту Греции Иоаннису Каподистрия и памятному знаку «Грекам и русским, павшим за веру своих отцов». Они почтили память адмирала Федора Ушакова, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров от иноземных захватчиков.

Сейчас «Адмирал Григорович» прибыл в Севастополь. После непродолжительного отдыха экипаж фрегата продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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