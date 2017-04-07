Фрегат ЧФ «Адмирал Григорович» направился в Средиземное море

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» 7 апреля присоединится к группировке ВМФ России в Средиземном море.

Об этом сообщил начальник информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

«После участия в совместных учениях ВМФ России и военно-морских сил Турции «Адмирал Григорович» вышел из Новороссийска и взял курс на Средиземное море, чтобы решать поставленные задачи в составе группировки РФ», — рассказал Трухачев.

Планируется, что фрегат посетит пункт материально-технического снабжения ВМФ России в сирийском порту Тартус. Команда «Адмирала Григоровича» будет действовать в соответствии с ситуацией в регионе, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фрегат «Адмирал Григорович» в марте прибыл в Новороссийск после выполнения задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море.

«Адмирал Григорович» — головной фрегат морской зоны проекта 11356. На вооружении кораблей находятся восемь крылатых ракет «Калибр», артустановка А-190 калибра 100 мм, торпеды 533 мм, палубный вертолет Ка-27ПЛ (или Ка-31).

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