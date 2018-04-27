Фрегат «Херсонес» сменит паруса на алые во время швартовки в Сочи

27 апреля в 20:23

Он будет находиться в гавани северного мола Сочинского морского порта с 29 апреля по 2 мая, в период проведения выставки Sochi Yacht Show.

Команде судна сменит привычные паруса на алые.

В один из дней выставки «Херсонес» пройдет вдоль побережья курорта до Адлера и обратно. Доступ на фрегат для жителей и гостей курорта будет действовать в режиме «открытого трапа» с 30 апреля по 1 мая с 11:00 до 19:00, 2 мая — с 11:00 до 17:00.

Посетителям парусника необходимо будет иметь при себе паспорт, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Фрегат «Херсонес» — 109-метровое парусное учебное судно с полным парусным вооружением. В 1997 году получил известность, став последним судном, обогнувшим мыс Горн под парусами, на выключенных двигателях.

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