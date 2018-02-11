Фристайлистки Рахимова и Столярова выбыли из борьбы за медали на ОИ

Российские фристайлистки Регина Рахимова и Екатерина Столярова остались без наград в могуле на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Рахимова во втором финальном раунде показала результат 73,55 балла, Столярова — 72,74. Обе россиянки не смогли попасть в шестерку сильнейших, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские могулистки не прошли в финал ОИ-2018 напрямую, однако преодолели классификацию и вошли в десятку лучших по итогам двух отборочных стартов, без учета результатов десяти лучших фристайлисток по итогам первой стадии квалификации.

В Южной Корее 9 февраля открылись XXIII зимние Олимпийские игры. Сборную России 5 декабря 2017 года отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018. МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр 43 российских спортсмена, их результаты на домашней Олимпиаде аннулированы.

«Чистых» российских спортсменов решили допустить на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане в качестве независимых участников. Глава государства Владимир Путин разрешил российским спортсменам ехать на Олимпиаду. Атлеты решили участвовать в соревнованиях. Они не смогут выступать под российским флагом, и в случае их победы не будут включать национальный гимн. В заявку на Олимпиаду в Пхенчхане вошли 169 российских атлетов, в том числе 12 кубанских.

Обо всех кубанских спортсменах на ОИ-2018 читайте здесь.

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