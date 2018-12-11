Фролов покинул пост директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара

Михаил Фролов переходит на другую работу в Москве.

Распоряжение об увольнении Михаила Фролова по собственному желанию подписал мэр Евгений Первышов.

По словам главы города, Фролов как руководитель одного из важнейших для города подразделений справился с поставленными задачами. Он изменил подход ко многим градостроительным решениям и внес значительный вклад в прозрачность и открытость деятельности архитектуры города.

«Михаил Фролов сам написал заявление об увольнении, поскольку хочет перейти на другую работу и возвращается в Москву, на повышение. Перед этим он подготовил достойную кандидатуру профессионала, который сможет продолжить развитие и работу в сфере градостроительства», — добавил Первышов.

Фролов работал в должности директора департамента архитектуры и градостроительства с июня 2017 года.

«Для меня это был интересный опыт. Краснодар не похож на другие города, он в градостроительном смысле сложен и уникален, но тем интереснее было работать. Передо мной стояла задача — навести порядок в градостроительных вопросах, упорядочить выдачу разрешений на строительство», — сказал Михаил Фролов.

По его словам, почти за 1,5 года в Краснодаре запустили разработку нового генерального плана, выстроили конструктивную и эффективную работу Архитектурного и Градостроительного советов.

Евгений Первышов рассказал, что в ближайшие дни примут решение о назначении нового руководителя департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара.

Михаил Фролов с 2007 по 2014 год работал в прокуратуре Приморского края, следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю и следственном управлении Следственного комитета РФ по Приморскому краю, а также отделе по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. С 2014 по 2017 год работал в департаменте разрешительной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

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