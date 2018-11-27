ФСБ: КПП на российско-украинской границе работают в штатном режиме

Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму.

«Все пункты пропуска работают в штатном режиме. Работают на въезд и выезд авто, пропуск в пешем порядке. Все штатно», — рассказали представители погрануправления.

В ведомстве в Ростовской области также рассказали, что все КПП «работают в штатном режиме, ничего не поменялось». В области круглосуточно функционируют восемь контрольно-пропускных пунктов — один воздушный и семь автомобильных.

Ранее украинские СМИ, ссылаясь на главу Херсонской областной администрации Андрея Гордеева, сообщили о том, что Украина ограничила пропуск россиян на границе с Крымом. Уточнялось, что нововведение коснулось КПП «Чаплинка», «Чонгар» и «Каланчак», сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно зашли в территориальные воды РФ. Из-за этого Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов. На патрулирование Керченского пролива направили российские боевые самолеты. В Черном море задержали корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение российской границы. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

По данным на 26 ноября, в Керченском проливе открыли движение гражданских судов.

После инцидента в Керченском проливе некоторым категориям россиян могут ограничить въезд на Украину.

Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине. Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с Ангелой Меркель действия Украины в Керченском проливе.

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