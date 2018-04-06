ФСБ начнет борьбу с «украинским пиратством»

Для защиты российских рыбаков будет учрежден оперативный штаб. Меры примут в связи с задержанием в Азовском море российского судна «Норд».

При задержании рыбакам советуют выходить на связь, используя для этого специально обозначенный диапазон частот.

Перед выходом в море они должны будут извещать об этом контрольную службу. Также им предлагают ежедневно предоставлять отчет в Росрыболовство и погранслужбу ФСБ.

Новое ведомство позволит отслеживать выходящие на промысел рыболовецкие суда и оказывать им поддержку в случае непредвиденных ситуаций, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Азовском море 25 марта украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно.

На борту находились десять членов экипажа. У всех были при себе российские паспорта, выданные в Крыму. Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На судно наложили арест, у моряков забрали паспорта. Капитана судна «Норд» освободили после ареста украинскими пограничниками.

Российский МИД требует вернуть захваченное судно и освободить экипаж.

Корабли ЧФ готовы патрулировать Азовское море для борьбы с «украинским пиратством».

Россия может ограничить проход украинских судов через Керченский пролив.

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