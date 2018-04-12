ФСБ по Краснодарскому краю поймала двоих разбойников, скрывавшихся в Польше

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело и добились высылки подозреваемых обратно в Россию. В апреле обвиняемых приговорили к реальным срокам лишения свободы.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в декабре 2015 года провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и осуществили реадмиссию двоих граждан РФ с территории Польши, которые в течение всего 2015 года совершили несколько тяжких преступлений — разбойных нападений и краж, а после этого пытались незаконно пересечь границу, чтобы избежать наказания, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил в их отношении уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ по ч. 3. ст. 322 УК РФ. В конце марта суд в Курской области признал обвиняемых виновными и по совокупности преступлений приговорил их к 11,5 годам и 12 годам десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник