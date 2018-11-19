ФСБ предостерегла кубанца от сотрудничества с американской разведкой

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли деятельность жителя региона, который собирался сотрудничать с американской разведкой.

По данным ведомства, им оказался сотрудник правоохранительных органов. Мужчина был недоволен условиями жизни в РФ, мечтал эмигрировать в США. Опасаясь, что в новой стране он не сможет трудоустроиться, он решил заслужить доверие американских властей и предложил свои услуги спецслужбам.

Злоумышленник планировал выйти на контакт с иностранной разведкой, чтобы передать персональные данные сотрудников полиции, военнослужащих, а также другую интересующую спецслужбы информацию о формах и методах работы российских правоохранительных органов, которая составляет государственную тайну, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

В результате нарушителю объявлено официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена». В соответствии с законодательством, лицо, инициативно сообщившее органам безопасности о сотрудничестве либо попытке вербовки иностранной разведкой, от уголовной ответственности освобождается.

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