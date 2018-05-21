ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группы в Крыму

Возбудили уголовные дела о создании экстремистского сообщества, вербовке и участии в нем.

Группа была создана помощником депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера «Меджлиса крымско-татарского народа» (экстремистской организации, запрещенной в России) Рефата Чубарова. В ведомстве уточнили, что экстремисты планировали преступления для устрашения «пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности» на полуострове.

Группу сформировали в Харькове, в нее входили помощник депутата Эрол Велиев и боксеры Стешенко и Третьяков. В апреле Стешенко остановили при въезде в Крым, где он планировал провокацию. В январе экстремисты подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева, используя бутылки с зажигательной смесью. За каждую проведенную акцию им обещали по 500 долларов США.

Велиеву и Третьякову обвинения предъявили заочно. Оба объявлены в федеральный розыск, сообщает РИА «Новости».

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