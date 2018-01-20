ФСБ расследует случаи недолива бензина на заправках юга России

На десятках АЗС юга России нашли вредоносные программы, позволяющие недоливать в автомобили клиентов топливо.

«Вирусы» были обнаружены в Ставропольском крае, Адыгее, Краснодарском крае, Калмыкии, ряде республик Северного Кавказа. Недолив достигал 7% от количества бензина, заправляемого в бак.

Создатель и распространитель программы задержан. Им оказался житель Ставропольского края.

«Вирус» не могли выявить ни специалисты службы контроля нефтяных компаний, которые постоянно проводят проверки на АЗС, ни сотрудники МВД.

По версии ФСБ, создатель программы предлагал ее руководящим сотрудникам АЗС. Зачастую он выступал не только продавцом, но и получал долю украденных средств.

Вирусы внедрялись как в программное обеспечение самих колонок, так и в системы суммарных счетчиков, технологических проливов, контрольно-кассового учета. При этом компании, которым принадлежат АЗС, никаких финансовых потерь не несли.

Хакеру предъявили обвинения по статьям Уголовного кодекса о мошенничестве в крупном размере и создании и использовании вредоносных программ. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает «Росбалт».

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