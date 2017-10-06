ФСБ России с иностранными коллегами обеспечит безопасность ЧМ-2018 по футболу

Директор службы Александр Бортников заявил, что такая работа началась в 2016 году при подготовке к Кубку конфедераций.

Об этом он рассказал на XVI совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ России. Мероприятие проходило 4 и 5 октября в Краснодаре.

Бортников пояснил, что ФСБ России планирует мероприятия по обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу 2018 года во взаимодействии со специальными службами иностранных государств.

«В части, касающейся осуществления мероприятий по обеспечению безопасности спортивных мероприятий, практика такая существовала и ранее. И мы принимали со своей стороны в рамках рабочих групп участие на территории тех государств, где выступали наши спортивные команды. То же самое происходит и на территории России», — уточнил глава ФСБ РФ.

По его словам, на Кубке конфедераций около 32 спецслужб вошло в состав рабочей группы от правоохранительных органов, особенно тех государств, которые принимали участие.

«Мы уже проинформировали коллег о работе этой рабочей группы и наметили план мероприятий на следующий год», — отметил Бортников.

Он пояснил, что такой подход является правильным и дает возможность ФСБ России реально воздействовать на обстановку, связанную с подготовкой и проведением крупных мероприятий, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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