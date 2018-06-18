ФСБ внесет в Уголовный кодекс поправки о «шпионской технике»

Ведомство начало разработку поправок в Уголовный и Административный кодексы, которые определят значение термина «шпионская техника».

«В настоящее время значение термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» в федеральном законодательстве не раскрыто», — говорится в уведомлении о начале разработки поправок, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

В нем отмечается, что реализация норм, устанавливаемых проектом федерального закона, «будет способствовать исключению непреднамеренного участия физических лиц в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

«Цель установления значения указанного термина обусловлена необходимостью предупреждения административных правонарушений, связанных с оборотом таких средств», — говорится в уведомлении.

Сейчас по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до четырех лет.

Статья 20.23 КоАП РФ за нарушение правил оборота в РФ спецсредств для негласного получения информации предусматривает штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей с конфискацией этих устройств, сообщает «Интерфакс».

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