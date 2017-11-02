ФСБ возбудила три уголовных дела по факту диверсий в Крыму

Одной из версий повреждения газопроводов является подрыв. Расследование ведется по статье «Диверсия».

Аварии на двух линиях газопровода в районе Алушты произошли 31 октября и 1 ноября. Проблемы с газоснабжением коснулись ряда сел на Южном берегу Крыма.

Сейчас подача газа потребителям восстановлена.

ФСБ прорабатывает версию подрыва одного из газопроводов.

Также были повреждены две опоры ЛЭП, которые питают электричеством Алушту и весь Южный берег Крыма. Электроснабжение в связи с аварией не прекращалось, сообщает РИА «Новости».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в результате аварии на линии газопровода 1 ноября без газа остались около 8 тыс. человек. После произошедшего в Крыму усилили меры безопасности в аэропорту Симферополя, на Керченской переправе и охрану складов с вооружением Черноморского флота.

Президент России Владимир Путин 27 декабря дал старт поставкам газа в Крым по трубопроводу из Краснодарского края. В Крыму в январе завершили пуско-наладочные работы для поставки газа из Краснодарского края по новому газопроводу.

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