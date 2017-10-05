ФСБ: звонки о ложном минировании делали четверо россиян из-за границы

Об этом сообщил директор службы Александр Бортников.

«Мы установили, правда, непросто это было сделать. Это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. [У них] есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем совместно с нашими [зарубежными] партнерами», — сообщил глава ФСБ.

По его словам, для организации звонков о ложном минировании в 50 регионах РФ злоумышленники использовали IP-телефонию.

«Определить место дислокации было сложно — это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем. Есть такие технические вещи, которые затрудняют работу, тем более что звонки происходили с территории другого государства», — цитирует Бортникова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 5 октября в девять школ поступили звонки о возможном минировании учреждений. Полиция провела проверку зданий и прилегающих территорий, однако опасных предметов не обнаружила.

Ранее эвакуции из-за звонков о минировании присходили в двух отелях и двух торговых центрах в Сочи, а также в 11 торговых центрах в Краснодаре.

Всего в России из-за ложных звонков о бомбе за неделю эвакуировали 300 тыс. человек.

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