ФСИН прокомментировала видео из колонии Цеповяза

Видео сделано в исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание осужденный по делу банды Цапка Вячеслав Цеповяз.

На видеозаписи видно Цеповяза и других людей, вероятно, осужденных, они сидят в комнате с мягкой мебелью и телевизором. Голос за кадром говорит, что в комнате «сделали ремонт, чтобы дышалось легче». СМИ сообщили, что это камера Цеповяза, однако в пресс-службе ФСИН опровергли эти данные — съемка была сделана не в камере, а в комнате психологической разгрузки.

В ведомстве пояснили, что видео относится к 2015-2016 годам, то есть к тому же периоду, что и фото, которые ранее вызвали скандал. Сейчас по этому видео идет проверка в рамках дела, возбужденного после публикации фотографий, сообщает «РИА Новости».

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