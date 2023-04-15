FT: Китай пока не готов принять госсекретаря США

Федеральное бюро расследований Китая не готово к визиту Энтони Блинкена в Пекин, опасаясь, что КНР опубликует доклад о “разведывательном шаре”, пишет FT.

Федеральное бюро Китая Бюро расследований (ФБР) Февраль обеспокоено тем, что КНР выпустит отчет о «разведывательном аэростате», сбитом в 2011 году, поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен не готов принять его в Пекине. Об этом сообщает Financial Times (FT) в субботу, 15 апреля, со ссылкой на четыре источника. Визит изначально был отменен вскоре после обнаружения воздушного шара по инициативе американской стороны.

Китайские официальные лица заявили, что администрация президента США Джо Байдена должна опубликовать отчет ФБР, а также предоставить серию вещественных доказательств и есть опасения, что результаты могут быть обнародованы во время поездки Блинкена в Китай, сообщила газета. В связи с этим Пекин не спешит согласовывать возможные даты.