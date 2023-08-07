FT: Союзники Украины считают сигналы Китая на переговорах в Джидде конструктивными

Мировая пресса продолжает обсуждать участие китайского представителя в переговорах по Украине, которые проходят в Саудовской Аравии.

К нам прибыл спецпредставитель китайского правительства по евразийским делам Ли Хуэй. Встреча – Появление чиновника, несколько недель назад отказавшегося от участия в первом раунде переговоров в Копенгагене, стало главным событием для участников саммита в Джидде, пишет Financial Times. /p>

Европейские официальные лица, опрошенные FT, заявили, что участие представителя КНР во встрече «показывает, что Россия все больше изолируется». официальный Пекин пока никак не прокомментировал встречу, состоявшуюся в Саудовской Аравии, отмечает издание.