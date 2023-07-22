FT: Зеленский пообещал ускорить контратаку

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что его западное все Это означает, что контрнаступление «ускоряется», пишет Financial Times, а «западные чиновники обеспокоены медленными темпами операции», — сказал он.

Лидер Украины общался по видеосвязи с лидерами международной безопасности на четырехдневном Аспенском форуме безопасности, обсуждая темпы украинского контрнаступления.

Зеленский заявил, что они смогли ввести российские войска в Украину всего на неделю раньше, намного позже, чем ожидал Киев, потому что у ВСУ было достаточно боеприпасов .- не было медикаментов, оружия и необходимой подготовки бойцов.

Вынужденная задержка начала операции позволила России заминировать необходимый район и построить рубежи обороны.

Однако динамика на фронте вот-вот изменится, пообещал Зеленский.

Он повторил просьбу увеличить поставки ракет большой дальности союзникам и обеспечить Украину современными истребителями.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на форуме, что результаты военных усилий Украины станут известны только после того, как Киев полностью развернет свои силы.