Фуркат Сиддиков назначен послом Узбекистана в Бразилии на основании депутатского мандата

Посол Узбекистана в США Фуркат Сиддиков назначен послом Узбекистана в Бразилию на депутационной основе.

Фуркат Сиддиков начал свою работу карьеру в должности посла Узбекистана в США в апреле 2023 года.

В 2015-2020 годах работал чрезвычайным и автономным послом Узбекистана в Пакистане, а в 2020-2022 годах работал заместителем Министерство Иностранных Дел. На должности первого заместителя министра иностранных дел работает с 14 ноября 2022 года. Жавлон Вахобов, работающий послом Узбекистана в США с 2017 года, завершил карьеру на посту посла Узбекистана в США. Канада и Бразилия 2 апреля вернулись в Узбекистан.