Футболист Федор Смолов пропустит матч против Кот-д’Ивуара в Краснодаре

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 23 марта заявил, что нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов точно пропустит игру против команды Кот-д’Ивуара.

Специалист рассказал о здоровье Федора Смолова, который пропустил все тренировки из-за травмы.

«Смолов нездоров и точно играть не будет. В этом смысле нам есть над чем подумать, потому что он пропускает уже третью игру», — сказал Черчесов.

Главный тренер сборной отметил, что шансы появиться на поле есть у всех.

«У нас еще тренировка вечером. Мы уже знаем состав ивуарийцев, сегодня еще будут дискуссии, потому что есть еще один-два вопроса. Хотя определенный план игры и состава уже созрел. Победить всегда важно, потому что в строящейся команде нельзя без побед, они воодушевляют. Ждем и зрителей, которые нас уже здорово здесь поддерживали», — цитирует тренера ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», капитаном сборной России по футболу назначили вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева. В команде будет три вице-капитана, в том числе и Федор Смолов.

Сборная России по футболу 20 марта прилетела в столицу Кубани. Команда также начала подготовку к поединку.

Матчи против Кот-д’Ивуара и Бельгии — контрольные перед Кубком конфедераций.

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