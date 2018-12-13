Футболист Кокорин встретит Новый год в СИЗО без елки и праздничного стола

Арестованный за драку футболист «Зенита» рассказал журналистам о планах на новогоднюю ночь.

Он сообщил в письме журналистам о том, что в новогоднюю ночь собирается рано лечь спать из-за соответствующего режима в СИЗО «Бутырка» и встретит 1 января без елки и праздничного стола.

«Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще», — написал Кокорин.

Он добавил, что пока не знает, предоставят ли ему возможность поздравить родных с Новым годом, но обязательно напишет им письмо.

«Насчет возможности поздравить родных и близких — не знаю. Смотря когда тут последний день отправки писем. В любом случае, напишу им заранее», — пояснил он.

Футболист также поблагодарил всех, кто его поддерживает, поздравил их с наступающим праздником и пожелал встретить Новый год в кругу семьи.

«Передать хочу огромное спасибо, очень приятно, что такое количество людей переживает за меня. Мне хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы могли собраться полной семьей за столом», — цитирует футболиста АГН «Москва».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, подозреваемые в нанесении побоев и хулиганстве, будут находиться под стражей до 8 февраля 2019 года. Арест продлен и двум другим фигурантам уголовного дела — Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину.

Игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело. Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Футбольный клуб «Краснодар» 8 октября выступил с заявлением по поводу драки в московском кафе, одним из участников которой являлся полузащитник «быков» Павел Мамаев. В клубе подчеркнули, что считают неприемлемыми и осуждают любые формы насилия.

Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

ФК «Краснодар» подал в РФС заявление о расторжении контракта с Мамаевым. РФС одобрил решение клубов о расторжении контрактов с футболистами.

Дело о драках с участием Мамаева и Кокорина передали в ГСУ ГУ МВД. В отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев 10 октября пришел на допрос в МВД, его задержали по делу о хулиганстве.

Суд 11 октября принял решение об аресте футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. Мамаев извинился и заявил о готовности сдать загранпаспорт, но его также арестовали на два месяца. Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка».

В Москве 12 октября суд арестовал еще одного фигуранта дела о драке с участием Кокорина и Мамаева — Александра Протасовицкого.

Мосгорсуд 19 октября признал законным арест брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, обвиняемого в хулиганстве. Суд также отклонил апелляцию Павла Мамаева на перевод под домашний арест. Суд не освободил Александра Кокорина из СИЗО.

Суд 15 ноября отказал футболисту ФК «Краснодар» Мамаеву в освобождении под залог.

Футболистам Кокорину и Мамаеву продлили срок ареста на два месяца — до 8 февраля 2019 года. Защита Мамаева обжаловала продление ареста.

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