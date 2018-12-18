Футболист «Краснодара» Мамаев возместил потерпевшему в деле о побоях 500 тыс. рублей

Мосгорсуд 18 декабря рассматривает жалобу защиты на продление ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

Игрок «Краснодара», обвиняемый в хулиганстве и побоях, возместил потерпевшему Виталию Соловчуку ущерб в 500 тыс. рублей.

«Всем очевидно, что следственные действия подошли к концу, ни на что повлиять мы уже не можем. Все мы принесли извинения потерпевшим», — цитирует Мамаева ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин будут находиться под стражей до 8 февраля 2019 года. Арест продлили и двум другим фигурантам уголовного дела — Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину.

Игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело. Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

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