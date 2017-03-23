Футболист «Краснодара» Мартынович стал капитаном сборной Беларуси

Защитник ФК «Краснодар» Александр Мартынович 22 марта был избран капитаном сборной Республики Беларусь.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Игорь Криушенко на пресс-конференции накануне вылета в Швецию на матч квалификации ЧМ-2018.

«Выборы прошли вчера, и капитаном был выбран Мартынович, а заместителями — Филипенко и Кисляк», — сказал Криушенко.

В этом сезоне РФПЛ Мартынович провел семь матчей и отметился одним голом. Матч Швеция — Беларусь состоится в 25 марта в Стокгольме, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на портал белорусский портал Football.By.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», капитаном сборной России перед матчем с Кот-д’Ивуаром в Краснодаре был выбран голкипер Игорь Акинфеев. Его заместителями стали Федор Смолов, Александр Самедов и Денис Глушаков.

Встреча в Краснодаре пройдет 24 марта, а 28 марта — в Сочи против Бельгии. Это контрольные матчи перед Кубком конфедераций.

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