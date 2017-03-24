Футболист «Краснодара» Смолов получил приз лучшего игрока 2016 года в РФ

Вице-премьер РФ Виталий Мутко и президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин 24 марта вручили форварду «Краснодара» Федору Смолову приз лучшего игрока страны по итогам 2016 года.

Церемония прошла перед товарищеским матчем сборных России и Кот-д’Ивуара в Краснодаре, сообщается в официальном твиттере национальной команды РФ.

В выборе лучшего футболиста России — 2016 принимали участие ведущие тренеры страны, в том числе Олег Романцев, Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Мирча Луческу, представители футбольных организаций и клубов, журналисты и болельщики, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», товарищеская встреча России и Кот-д’Ивуара проходит на стадионе «Краснодар». Это контрольный матч перед Кубком конфедераций. Смолов был вызван в сборную, однако из-за травмы не принимает участие в матче.

Федору Смолову! pic.twitter.com/GSdwaTUOHd

— Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2017 г.

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