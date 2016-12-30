Футболист Одил Ахмедов покинул «Краснодар»

Полузащитник Одил Ахмедов в декабре покинул футбольный клуб «Краснодар».

Футболист перешел в китайский «Шанхай СИПГ». Краснодарский и китайский клубы достигли договоренности о трансфере игрока.

Он сыграл за горожан 101 официальный матч, в которых забил 7 мячей и сделал 13 результативных передач, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболист Одил Ахмедов в декабре вылетел в Китай, где в ближайшие дни должна состояться его презентация.

Ахмедов перешел в ФК «Краснодар» летом 2014 года из махачкалинского «Анжи».

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