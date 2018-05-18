Футболист Роналдиньо приехал в Краснодар

Спортсмен принимает участие в акции сети «Магнит» «С любовью от Роналдиньо».
Она охватывает почти 13 тыс. магазинов. Со 2 мая покупатели могут приобрести в магазинах сети эксклюзивные товары от одного из лучших футболистов мира по версии ФИФА и обладателя «Золотого мяча».
Роналдиньо прибыл в Краснодар для участия в спортивном празднике. Пользователи соцсетей 18 мая заметили его у магазина «Магнит» на улице Симиренко.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», акция продлится до 4 сентября.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту