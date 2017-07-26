Футболиста «Краснодара» Андрея Ивана заявят на матчи в августе

Главный тренер клуба Игорь Шалимов рассказал о ситуации с травмированными и новыми игроками в преддверии встречи с датским «Люнгбю».

Он пояснил, что у нападающего Андрея Ивана проблемы с документами. В связи с этим футболист будет заявлен в августе. Шалимов добавил, что еще не восстановился после травмы Рикардо Лаборде.

«Я только ждал Павла Мамаева. У нас еще к травмированным добавились Вячеслав Подберезкин и Юрий Газинский. Не сыграют, как и прежде, Станислав Крицюк, Федор Смолов и Торнике Окриашвили», — цитирует главного тренера Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футбольный клуб «Краснодар» в третьем раунде Лиги Европы встретится с «Люнгбю». Игра пройдет 27 июля на стадионе ФК «Краснодар». Ответный матч пройдет в Дании 3 августа.

В «Краснодар» в июле перешел нападающий сборной Румынии Андрей Иван. Он прописал в контракте возможность праздновать голы кульбитами.

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