Футболиста «Краснодара» Смолова дисквалифицировали на один матч

Это касается только еврокубков, из которых команда уже выбыла.

«Мы подтверждаем, что игрок «Краснодара» Федор Смолов дисквалифицирован на один еврокубковый матч», — говорится в сообщении представителя УЕФА.

За что именно отстранен Смолов, не уточняется. Он вышел на поле на 65-й минуте и до финального свистка не получил ни желтой, ни красной карточки. Поводом для дисквалификации могли стать повышенные тона, на которых Смолов общался с арбитрами в одном из эпизодов, пишет «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 25 августа проиграл «Црвене Звезде» и вылетел из Лиги Европы.

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