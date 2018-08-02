Футболистам «Армавира» отказали в требовании засчитать «СКА-Хабаровску» поражение

Руководство футбольного клуба из Армавира заявило, что из-за «беззакония» команда в протест может сняться с соревнований.

О решении в связи с заявлением сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

«Мы отказали клубу в удовлетворении заявления, так как установили отсутствие вины со стороны «СКА-Хабаровск»», — сказал он.

Президент «Армавира» Валентин Климко заявил, что после такого решения команда снимется с соревнований.

«КДК сразу причин не объявляет. Отказано — и отказано. Я думаю, что мы снимемся с соревнований. Если кто-то не хочет жить по закону, то мы в беззаконии жить не хотим», — цитирует Климко «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в матче 1-го тура Олимп-первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ «Армавир» 17 июля на выезде в Хабаровске крупно уступил СКА — 3:0.

ФК «Армавир» опротестовал результат матча со «СКА-Хабаровском». Участие в матче принял футболист Ираклий Квеквескири. В минувшем сезоне, выступая за московский «Арарат» в ПФЛ, Квеквескири в последней встрече чемпионата получил красную карточку. Согласно регламенту, это автоматически влечет дисквалификацию на следующую игру. В связи с этим «Армавир» подал в контрольно-дисциплинарный комитет РФС протест.

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