Футболистам сборной России присвоят звания заслуженных мастеров спорта

Вручение нагрудных знаков и удостоверений состоится 4 июля на базе российской национальной команды в Новогорске.

Футболисты сборной РФ получат звания заслуженных мастеров спорта за выход в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018 в особом порядке. Вручать награды будет министр спорта РФ Павел Колобков.

В приказе министерства спорта РФ «Об утверждении положения о присвоении почетных спортивных званий» говорится, что в порядке исключения звание «Заслуженный мастер спорта России» может быть присвоено спортсменам за «выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство», сообщает Championat.com.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России 1 июля обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. В 1/4 финала Россия сыграет с командой Хорватии 7 июля.

Фоторепортаж из сочинской фан-зоны во время матча Россия — Испания смотрите здесь.

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