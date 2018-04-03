Футболистки «Кубаночки» сыграли с воспитанниками Академии ФК «Краснодар»

Команда продолжает подготовку к новому футбольному сезону и проверяет свои силы в контрольных матчах, в том числе против мужских коллективов.

Партнерами «желто-зеленых» стали 15 и 16-летние воспитанники Академии «Краснодар». Юным горожанам девушки крупно уступили — 1:8. Один из мячей футболистки забили в свои ворота, а чужие поразила Севиндж Джафарзаде. У «черно-зеленых» оформил хет-трик Никита Шепет, а автором дубля стал Артем Шевченко. Также отличились Никита Максимов и Кирилл Коровин.

«Дополнительно не надо было настраиваться. Я считаю, что это такие же соперники, как и мальчики, чем-то даже наглее, я думаю. Ну а вообще, ничего необычного. Конечно, если тебя обыграет девочка, это будет неприятно, но мы не допускали таких ошибок», — сказал игрок команды Академии ФК «Краснодар» Кирилл Коровин.

Разгром от юных горожан ударил по женскому самолюбию, но футболистки уверены, что такой опыт пойдет команде на пользу.

«После игр с мальчиками, когда мы играем с девочками, намного проще. То есть игра намного медленнее. Когда ты играешь с мальчиками, у тебя мышление работает намного быстрее. Когда ты переходишь на игры с девушками, ты становишься как будто на две головы их выше», — отметила игрок ФК «Кубаночка» Наталья Соколова.

«Желто-зеленые» начинают игровой год 18 апреля. В первом матче чемпионата страны среди женских команд краснодарки встретятся дома с дебютантом турнира — ижевским «Торпедо».

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