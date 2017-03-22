Футболистки сборной Кубани обыграли команду Казахстана в Сочи

Футболистки молодежной сборной Краснодарского края 22 марта выиграли у сверстниц из Казахстана в матче турнира «Кубанская весна».

Международные соревнования среди женских команд проходят в Сочи.

Встреча третьего тура в группе А завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Кубани. В группе она стала третьей, теперь команду ждет выступление на турнире в матчах за пятое-восьмое места, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», женский футбольный международный турнир проходит в 14-й раз. Первая стадия «Кубанской весны» завершится 22 марта, в этот день начнутся полуфинальные битвы. Решающий матч состоится 26 марта.

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