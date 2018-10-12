Футболистов Кокорина и Мамаева доставили в карантинные камеры «Бутырки»

Жалоб и претензий у них нет.

Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка». Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По словам Мельникова, через десять дней их переведут в камеры спецблока, где более комфортные условия, видеонаблюдение и пристальное внимание к безопасности. Также там меньше людей, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. После драки в кафе возбудили дело.

Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки. Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

ФК «Краснодар» заявил, что намерен разорвать контракт с Мамаевым после драк в Москве. РФС одобрил решение клубов о расторжении контрактов с футболистами.

По факту еще одной драки в Москве с участием Мамаева и Кокорина возбудили дело, футболистов задержали.

В суде Александр Кокорин извинился перед потерпевшими. Суд 11 октября принял решение об аресте футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. Мамаев извинился и заявил о готовности сдать загранпаспорт, его также арестовали на два месяца.

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