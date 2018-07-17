Футболистов сборной России в Госдуме наградят за успехи на ЧМ-2018

Команду пригласят для награждения почетными грамотами за успешное выступление на мундиале.

«Мы предлагаем наградить Алексея Леонидовича Сорокина и Российский футбольный союз почетной грамотой Государственной думы за великолепную организацию чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 в России, наградить Станислава Саламовича Черчесова и всю нашу национальную сборную по футболу почетными грамотами за великолепное выступление. Благодаря этим людям Россия одержала мощную дипломатическую, культурную и спортивную победу, плодами которой мы будем пользоваться еще многие годы», — сказал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил поддержать Игоря Лебедева. Он отметил, что это действительно огромная победа страны, и вклад людей, которые сделали все для того, чтобы она состоялась, неоспорим.

«Если вы поддержите это решение, мы его обязательно примем на Совете Государственной думы и пригласим наших спортсменов и оргкомитет для того, чтобы поблагодарить за работу», — добавил Володин.

Он также подчеркнул огромную роль президента РФ Владимира Путина в том, что в России состоялся чемпионат мира по футболу, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные. В общей сложности в рамках мундиаля было сыграно 64 матча.

Победу в финальном матче турнира одержала сборная Франции. Сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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