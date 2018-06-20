Футболисты ФК «Краснодар» вышли из отпуска

20 июня в 20:48
Игроки горожан прошли традиционный медосмотр и провели первые тренировки в летнее межсезонье на своей базе «Четук».
Кроме сборников, в команду еще не прибыл сербский новобранец Урош Спайич. Зато другой новичок — Дмитрий Стоцкий — уже в строю. Вернулись из аренды Илья Жигулев и бразилец Ари, права на которого по-прежнему принадлежат «быкам».
На «Четуке» краснодарцы будут готовиться до 2 июля. А уже 6 июля они улетят на сбор в Австрию.
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