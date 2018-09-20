Футболисты геленджикского «Спартака» на выезде уступили «Колосу»

Игру 16-го тура чемпионата Краснодарского края принял поселок Центральный Белоглинского района.

На протяжении всей встречи хозяева владели очень заметным преимуществом и дважды смогли забить. В игре отличился Филипп Черкасов, а Николай Бояринцев сам заработал пенальти и сам же его реализовал.

«Выиграл позицию, поставил корпус. Защитник не достал, и получился удар сзади. Чистейший пенальти, 100%. Я сам не знал, куда я мог пробить, так что решал на месте. Посмотрел на вратаря, он дернулся в один угол, а я ударил в другой», — рассказал игрок ФК «Колос» Николай Бояринцев.

Гости сумели отквитать один мяч в конце первого тайма: Александр Батаев замкнул подачу с углового. Вторая половина встречи получилась очень напряженной, а завершилась выяснением отношений между футболистами. В результате защитник «Колоса» Игорь Ткаченко и спартаковец Александр Тунгел были удалены с поля.

«Хочу извиниться за своих футболистов. Чуть-чуть, наверное, не хватает им мастерства. Нужно в таких играх, наоборот, терпеть, сжимать зубы и быть на голову сильнее соперника. Мы играем в гостях, это понятно. Но здесь нам не хватило мастерства», — сказал главный тренер ФК «Спартак» (Геленджик) Анастас Константиниди.

Несмотря на давление геленджичан, в заключительной 15-минутке счет не изменился — 2:1. «Колос» сохранил 13-очковый отрыв от ближайшего преследователя «Кубани Холдинга» из станицы Павловской, а «красно-белые» остались на седьмой строчке.

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