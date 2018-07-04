Футбольная сборная Бразилии 4 июля провела последнюю тренировку в Сочи. Команда 5 июля покинет кубанский курорт.

Здесь футболисты готовились к мачтам чемпионата мира, теперь они отправятся на четвертьфинальную игру в Казань. В последнем сочинском занятии участвовали все звезды — Коутиньо, Марсело и Неймар. На трибунах присутствовали родственники футболистов и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Он приехал, чтобы попрощаться с гостями, вручил им подарки и сам получил презент — майку с автографами всех футболистов.

Футболисты и представители штаба Бразилии поблагодарили Сочи за теплый прием и комфортные условия для жизни и тренировок.

«Прекрасный город, прекрасное место, игроки и их семьи чувствовали себя здесь как дома. Прекрасный пляж, солнце, атмосфера, которая была здесь, отель, место для тренировок — прекрасны. Я уверен, что игроки сюда вернутся, нам все понравилось, мы будем вспоминать город Сочи», — сказал избранный президент Конфедерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло.

Впереди самую титулованную сборную мира ждет четвертьфинал против Бельгии. Из северной столицы у бразильцев две дороги. Если проиграют, отправятся домой, а если пройдут дальше, будут готовиться к главным матчам чемпионата мира в Москве. Новую базу они уже выбрали.

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