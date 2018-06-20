Футболисты Испании победили команду Ирана в матче ЧМ-2018

Игра прошла 20 июня на стадионе «Казань Арена».

Счет на 54-й минуте открыл нападающий сборной Испании Диего Коста. На 63-й минуте иранцам удалось ответить сопернику, но гол не засчитали из-за офсайда. Арбитр определил это с помощью системы видеоповтора.

Итог — 1:0 в пользу испанцев.

Матч посетили 42 тыс. 718 зрителей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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