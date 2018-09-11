Футболисты из греческой Ларисы приедут в Анапу на соревнования

С 13 по 17 сентября курорт посетит делегация спортсменов из греческого города-побратима.

Команда примет участие в открытом футбольном турнире памяти Героя России Алексея Палатиди.

Соревнования проводятся третий год подряд среди команд Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации. Благодаря участию греческой футбольной команде в этом году турнир приобрел статус международного.

Ожидается также приезд команд из Белореченского района, Геленджика, Крымска, Новороссийска, Москвы, Ставропольского края и Республики Крым.

Любителей футбола приглашают посетить игры турнира. Соревнования пройдут по новому формату 8х8 на стадионе «Спартак».

Официальное открытие футбольного турнира пройдет 15 сентября в 9:30, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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