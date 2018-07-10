Футболисты из Северского района стали победителями этапа соревнований на Кубок губернатора

На Кубани завершился зональный этап соревнований на Кубок губернатора Краснодарского края среди детских дворовых команд по футболу.

Сильнейших футболистов выявляли в младшей возрастной группе. Возраст спортсменов — от 9 до 11 лет. Поединки проходили в шести районах края. В Славянске-на-Кубани за победу сражались восемь команд. Фаворит стал понятен после первых двух игр. Команда Северского района одержала в них две разгромные победы. Сначала над Абинским районом — 3:0, а затем над хозяевами — 5:1.

«Мы самые сильные, но все же еще дорабатывать будем. В футбол я играю уже четыре года, а в команду я пришел поиграть только сегодня. Так я играю в ФК «Краснодар». В «Краснодаре» тяжелее, а здесь как-то легко», — рассказал игрок команды Северского района Даниил Шантуров.

Абинские футболисты в итоге заняли четвертое место, команда из Славянска-на-Кубани — последнее. В финал вышли коллективы из Северского и Темрюкского района. Для определения победителя понадобились послематчевые пенальти, в которых удачливее оказались северчане. Позади у юных футболистов уже три этапа соревнований.

«Здесь попробовать свои силы может каждый мальчишка и девчонка. Особенность в том, что это могут быть смешанные команды, так и раздельные, как они пожелают. Такой обмен, когда играют все вместе, повышает и общий уровень», — отметил главный консультант министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Евгений Балышкин.

За победу в Кубке губернатора северский коллектив поспорит с другими пятью командами, которые пробились в финальный раунд благодаря победам в своих зонах. Сильнейшая команда среди юных футболистов определится в Краснодаре 15 июля.

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