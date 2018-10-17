Футболисты Кокорин и Мамаев попросили перевести их под домашний арест

Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в СИЗО «Бутырка» в Москве по делу о хулиганстве, подали прошение об изменении меры пресечения.

По словам уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, возможно, будет принято соответствующее решение, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело.

Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Футбольный клуб «Краснодар» 8 октября выступил с заявлением по поводу драки в московском кафе, одним из участников которой, по сообщениям СМИ, являлся полузащитник «быков» Павел Мамаев. В клубе подчеркнули, что считают неприемлемыми и осуждают любые формы насилия.

Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

По факту еще одной драки в Москве с участием Мамаева и Кокорина возбудили дело. СМИ сообщили, что футболистов задержали.

ФК «Краснодар» подал в РФС заявление о расторжении контракта с Мамаевым. РПЛ попросил рассмотреть инцидент с Кокориным и Мамаевым в РФС.

РФС одобрил решение клубов о расторжении контрактов с футболистами.

Дело о драках с участием Мамаева и Кокорина передали в ГСУ ГУ МВД. В отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев 10 октября пришел на допрос в МВД, его задержали по делу о хулиганстве.

Кокорин явился в полицию позже назначенного времени. Нападающий «Зенита», как и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, был задержан ГУ МВД Москвы на 48 часов.

В суде Александр Кокорин извинился перед потерпевшими. Суд 11 октября принял решение об аресте футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. Мамаев извинился и заявил о готовности сдать загранпаспорт, но его также арестовали на два месяца.

В Москве 12 октября суд арестовал еще одного фигуранта дела о драке с участием Кокорина и Мамаева — Александра Протасовицкого.

Путин наградил избитых Кокориным и Мамаевым чиновников. Глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин получили государственные награды. Им вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Александра Невского соответственно.

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