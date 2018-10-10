Футболисты Кокорин и Мамаев выступят с официальным заявлением после драк в Москве

Об этом заявил адвокат, который будет представлять игроков в суде.

По его словам, нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев собираются выступить с первым официальным заявлением после инцидентов в Москве, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело.

Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Футбольный клуб «Краснодар» 8 октября выступил с заявлением по поводу драки в московском кафе, одним из участников которой, по сообщениям СМИ, являлся полузащитник «быков» Павел Мамаев. В клубе подчеркнули, что считают неприемлемыми и осуждают любые формы насилия.

Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

ФК «Краснодар» заявил, что намерен разорвать контракт с Мамаевым после драк в Москве.

По факту еще одной драки в Москве с участием Мамаева и Кокорина возбудили дело. СМИ сообщили, что футболистов задержали.

ФК «Краснодар» подал в РФС заявление о расторжении контракта с Мамаевым. РПЛ попросит рассмотреть инцидент с Кокориным и Мамаевым в РФС.

РФС одобрил решение клубов о расторжении контрактов с футболистами.

Дело о драках с участием Мамаева и Кокорина передали в ГСУ ГУ МВД.

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