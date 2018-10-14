Футболисты Кокорин и Мамаев заявили о намерении тренироваться в СИЗО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, арестованные за драку в Москве, намерены тренироваться в Следственном изоляторе. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.
По его словам, в СИЗО есть спортивный зал, где за 400 рублей в час возможно тренироваться и принимать душ. Родным и близким Кокорин и Мамаев просили передать извинения.
Ранее Мельников сообщил, что Мамаев получил первую передачу в карантинное отделение следственного изолятора.
«Сладости, сухари, лапша заварная и так далее», — рассказал он.
Мельников также отметил, что в камерах в футболистов есть телевизор, арестованные содержатся вместе с соседями, пишет «Р-Спорт».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. После драки в кафе возбудили дело.
Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки. Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
ФК «Краснодар» заявил, что намерен разорвать контракт с Мамаевым после драк в Москве. РФС одобрил решение клубов о расторжении контрактов с футболистами.
По факту еще одной драки в Москве с участием Мамаева и Кокорина возбудили дело, футболистов задержали.
В суде Александр Кокорин извинился перед потерпевшими. Суд 11 октября принял решение об аресте футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. Мамаев извинился и заявил о готовности сдать загранпаспорт, его также арестовали на два месяца.
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