Футболисты «Краснодара» и «Кубани» попали в молодежную сборную РФ

Тренерский штаб во главе с Евгением Бушмановым огласил окончательный состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2019 U-21 c Арменией и Гибралтаром.

В список попали полузащитник ФК «Кубань» Денис Якуба, а также игроки «Краснодара»: полузащитник Илья Жигулев и нападающий Иван Игнатьев, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Помимо этого, в команду вошли воспитанники Академии ФК «Краснодар» Олег Ланин и Даниил Фомин, на правах аренды выступающие за «Крылья Советов» и «Олимпийца» соответственно, передает пресс-служба «черно-зеленых».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для включения в сборную также рассматривали защитника «Краснодара» Евгения Назарова и полузащитника «Кубани» Игоря Коновалова.

Молодежная сборная России стартует в европейской квалификации игрой с Арменией, которая состоится 31 августа в Москве. Второй поединок в рамках континентального отбора россияне проведут с Гибралтаром, эта игра пройдет 5 сентября в Туле.

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