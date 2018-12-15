Футболисты «Краснодара» ушли в отпуск

Команда 8 вновь соберется в Краснодаре, а 9 января отправится на первый из двух подготовительных сборов.

Сборы пройдут в Испании: один — с 9 по 22 января в Эстепоне, второй — с 26-го января по 6-е февраля в Марбелье. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

В программе каждого из зимних сборов запланированы контрольные матчи. Их расписание и соперники по спаррингам сейчас согласовывают. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Заключительный недельный тренировочный цикл перед играми 1/16 финала Лиги Европы команда проведет на своей базе «Четук». Первый матч этой стадии «Краснодар» сыграет на своем поле 14 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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