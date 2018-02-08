Футболисты «Кубани» и «Краснодара» 8 февраля проведут товарищеские матчи на сборах

«Краснодар» будет играть в испанской Марбелье и сразится с «Видеотоном», а «Кубань» в Турции сыграет со словацким коллективом «Шпорт».

Для горожан это будет четвертая встреча в 2018 году. Пока у «быков» на сборах одно поражение, от «Астаны» из Казахстана, и две победы — над «Локомотивом» из Ташкента и норвежским клубом «Стремсгодсет». Результат одинаковый — 2:1.

Пока в составе «быков» по одному мячу забили Классон и Смолов, дважды отличился Лаборде. Игра с «Видеотоном» стартует в 18:00.

За пять проведенных в 2018 году встреч у «Кубани» всего две победы. Обыграть получилось македонский «Силекс» и «Атырау» из Казахстана. Предстоящий соперник «желто-зеленых» занимает десятую строчку своего национального чемпионата. После матча со «Шпортом» Кубань вернется в Краснодар.

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