Футболисты КубГУ возглавили турнирную таблицу НСФЛ

В Москве 3 октября состоялся заключительный матч третьего межрегионального турнира Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги.

Футбольный клуб Кубанского госуниверситета в рамках турнира провел три встречи — с командами Смоленской государственной академии физической культуры спорта и туризма, Крымского федерального университета имени Вернадского и Российского экономического университета имени Плеханова.

Смоленскую академию кубанцы обыграли со счетом 3:1. Крымчан футболисты КубГУ одолели со счетом 1:0. А хозяев поля — команду университета имени Плеханова — краснодарские футболисты разгромили со счетом 6:0.

КубГУ на старте сезона набрал 9 из 9 возможных очков и возглавил турнирную таблицу, сообщает пресс-служба университета.

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