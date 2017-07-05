Футболисты сборной РФ не получат премии за участие в Кубке конфедераций

Такое решение принято потому, что команда не смогла выйти в плей-офф турнира.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко после выступления на пленарном заседании Госдумы в рамках «правительственного часа».

«Премиальных не будет. Они были бы выплачены, если бы сборная вышла из группы», — цитирует Виталия Мутко ТАСС.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу не смогла пройти в полуфинал Кубка конфедераций. Она заняла третье место в группе А, обыграв команду Новой Зеландии (2:0) и уступив португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

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