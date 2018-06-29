Футболисты сборной Уругвая провели пресс-конференцию в Сочи

Один из лучших коллективов Латинской Америки специалисты не включают в число главных фаворитов чемпионата мира, но уругвайцы намерены на деле доказать, что зря.

«У нас очень сложный соперник. Это чемпионат мира и просто нам точно не будет. Но и мы — хорошие игроки. Мы показали это в предыдущих матчах. Завтра очень важная игра. Мы должны быть предельно сконцентрированы. Мы фокусируемся только на этой встрече и надеемся продолжить наш путь», — заявил игрок сборной Уругвая Луис Суарес.

Уругвай в Сочи приехал впервые. Его соперник — Португалия — гостит на курорте уже во второй раз.

Две недели назад португальцы в первом туре группового этапа на «Фиште» сыграли с Испанией. Та встреча завершилась со счетом 3:3.

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